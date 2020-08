PS5 vs Xbox Series X: nessuna differenza in termini di potenza secondo un dubbio rumor

Sebbene non ci sia ancora la possibilità di effettuare dei confronti, troviamo spesso sui social chi parla della potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X provando a stabilire in base ai dati tecnici quale delle due sarà la più performante. A tal proposito, un insider che sostiene di conoscere le due macchine non è convinto che vi siano disparità.

Secondo l'utente Matt di Resetera, infatti, il 20% di differenza in termini prestazionali non avrà conseguenze tangibili su come gireranno i giochi su entrambe le console. Stando alle parole dell'insider ci ritroveremo di fronte a due macchine pressoché equivalenti e che più delle passate generazioni non presenteranno degli squilibri dal punto di vista tecnico. Per quanto si tratti di un'informazione interessante e del tutto realistica, c'è da dire che la sua fonte risulta essere dubbia. L'utente in questione, che è molto conosciuto sui forum di Resetera ed è considerato affidabile dagli altri membri del sito, non ha mai diffuso grosse informazioni sulle console next-gen in passato e si è limitato a parlare di previsioni piuttosto generiche sui giochi in arrivo.

Insomma, prima di dare giudizi sulla potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X sarebbe meglio attendere che gli esperti mettano le mani su entrambe le console.

