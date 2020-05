PS5 vs Xbox Series X: differenze di GPU minime per lo sviluppatore di Hazel Sky

Si continuano a fare confronti tra l'hardware di PlayStation 5 e quello di Xbox Series X. A discutere delle caratteristiche delle macchine da gioco della prossima generazione è questa volta Charles Marcolim, il fondatore di Coffee Addict Studio attualmente al lavoro come game designer su Hazel Sky.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di GamingBolt, lo sviluppatore ha commentato la differenza in termini di potenza della GPU delle due console next-gen (parliamo di 10,28 TFLOP per PS5 contro i 12 di Xbox Series X), definendola minima:

"Secondo me questa differenza è davvero minima. Pensiamo spesso a come far girare un gioco su PC di fascia bassa, quindi ottimizzare un gioco con un hardware che dispone di più di 10 TFLOP è un sogno per noi."

Marcolim ha anche espresso un'opinione riguardante la potenza delle console più in generale, affermando come il successo di una console non dipenda dalla mera potenza di calcolo ma anche dalla capacità di offrire servizi e coltivare i rapporti con i first party, così da proporre agli utenti giochi esclusivi sempre nuovi e di alta qualità, facendo l'esempio di Microsoft e i suoi Xbox Game Studios, i quali potrebbero fare grandi cose nei prossimi anni.