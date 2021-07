PS5 vs Xbox Series X, differenze insignificanti: non come PS4 e One, per uno sviluppatore

PlayStation 5 e Xbox Series X sono sul mercato da molti mesi ormai, ma ancora non si sono esaurite le discussioni sulle differenze tecniche tra le due console di nuova generazione. In questi giorni ha detto la sua anche Bartosz Kapron, CEO di The Parasight, studio di sviluppo al lavoro su Blacktail.

Sulla carta, la GPU di Xbox Series X ha un maggior quantitativo di potenza bruta a disposizione, ma secondo lo sviluppatore il distacco non è poi tanto marcato, a differenza di quello presente tra PS4 e Xbox One, che ha creato un bel po' di grattacapi alla fine della scorsa generazione. In un'intervista concessa a GamingBolt, ha dichiarato: "Io credo che la differenza tra Xbox Series X e PS5 non sia poi tanto significativa. Sono sicuro che qualsiasi sviluppatore sia felice di non avere a che fare nuovamente con la situazione che si è verificata durante la vecchia generazione, con le marcate differenze tra PS4 e Xbox One che hanno creato dei problemi negli ultimi anni. Bisogna ricordare che se pubblichiamo un gioco su differenti piattaforme, dobbiamo sempre tenere in considerazione l'hardware più debole".

The Parasight, ricordiamo, è al lavoro su Blacktail, un'avventura ispirata alla mitologia slava destinata ad arrivare su PS5, Xbox Series X|S e PC in una data ancora ignota.