PS5 vs Xbox Series X: da Dolby Atmos a DTS HD, tutti gli standard audio supportati

Sul forum di ResetERA sono stati riassunti rapidamente gli standard audio supportati dalle due nuove console next-gen di Sony e Microsoft, entrambe in arrivo a novembre. Facciamo chiarezza.

Xbox Series X/S supportano Dolby Atmos, DTS e Windows Sonic mentre Sony adotta Dolby Audio, DTS HD e sopratutto il Tempest Audio di PS5, capace di garantire supporto avanzato all'audio 3D per "una nuova dimensione del suono", due infatti gli obiettivi dichiarati: far percepire la presenza di un elemento all'interno dell'ambientazione (come ad esempio la pioggia, con la possibilità di simulare l'effetto sonoro di ogni singola goccia) e rendere ancora più evidente la posizione di un oggetto di un soggetto nel mondo di gioco.

Xbox Series X/S Audio

Windows Sonic

Dolby Atmos

DTS X

PlayStation 5 Audio

Tempest Audio 3D

DTS HD

Dolby Audio

Entrambe le compagnie hanno spinto su questo aspetto con l'obiettivo di rendere i giochi sempre più realistici anche dal punto di vista audio grazie all'utilizzo delle tecnologia più avanzate come il già citato Tempest Audio e Windows Sonic, quest'ultimo proprietario di Microsoft e già utilizzato in ambiente PC per l'audio spaziale in Windows 10. Sony ha già presentato anche le nuove cuffie Pulse Wireless 3D per PlayStation 5, disponibili in Europa dal 19 novembre al prezzo di 99.99 euro, ora in preordine su Amazon.