PS5 vs Xbox Series X: foto comparative, console e controller a confronto

Dopo avervi proposto il reportage fotografico di PlayStation 5, passiamo ora ad un confronto diretto con Xbox Series X: abbiamo messo una a fianco all’altra le due console ed i controller... ecco le immagini!

PlayStation 5 è sicuramente una console imponente, le dimensioni sovrastano quelle relativamente più compatte di Xbox Series X e da ogni angolazione è possibile notare le differenze tra i due dispositivi in termini di altezza, larghezza e profondità, sia in orizzontale che in verticale.

A confronto anche i controller, con il joypad Xbox che appare leggermente più piccolo, si tratta però di due prodotti con una filosofia piuttosto diversa, dove il controller Xbox vuole mantenere una continuità con il passato, il DualSense vuole in parte rinnovarsi (già a partire dal nome, dicendo addio al termine DualShock) mantenendo però inalterati alcuni aspetti di design che hanno reso iconici i joypad della famiglia PlayStation.

Ci sarà tempo e modo in ogni caso per confronti più approfonditi sulle differenze estetiche tra le due console, questo vuole essere solo un primo assaggio in attesa di potervi dire di più. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione sull'estetica delle due console, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.