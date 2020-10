PS5 vs Xbox Series X: framerate e CPU, parlano gli autori di Vigor

Gaming Bolt ha intervistato Petr Kolář e David Kolečkář, entrambi alla guida del progetto Vigor, shooter online multiplayer free to play sviluppato da Bohemia Interactive e attualmente disponibile su Xbox One e Nintendo Switch.

Secondo quanto dichiarato dalla coppia "le performance del processore di PS5 e Xbox Series X sono sullo stesso livello", dichiarazione a cui fanno seguito queste parole: "Xbox probabilmente riuscirà a garantire una maggior stabilità nel framerate nei giochi che utilizzano intensamente la CPU ma non pensiamo che il processore di PlayStation 5 limiterà gli sviluppatori", questo il parere dei due producer.

Chiaramente si tratta solamente di un pensiero frutto dei due sviluppatori e non di una verità assoluta, dunque vi invitiamo come sempre a non scatenarci in console war nei commenti. Certamente è uno spunto di discussione ma non deve diventare un pretesto per una guerra tra PS5 e Xbox Series X.

Vigor arriverà a novembre su PlayStation 4 mentre la versione PS5 è attesa più avanti nel corso dell'anno, al momento Bohemia Interactive, la versione Xbox One sarà compatibile con Xbox Series X/S sin dal lancio ma non sembrano essere previsti aggiornamenti next-gen specifici.