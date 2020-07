PS5 vs Xbox Series X: Gabe Newell di Valve preferisce la console Microsoft

Nel corso della sua ultima intervista a The Project, Gabe Newell di Valve ha discusso di videogiochi e console nextgen con i presentatori del talk show neozelandese e ammesso di preferire Xbox Series X a PlayStation 5.

Il massimo rappresentante di Valve, rimasto in Nuova Zelanda per ovviare alle problematiche legate alla pandemia da Coronavirus che sta colpendo duramente gli USA, ha così dichiarato di preferire la console nextgen di Microsoft poiché la considera migliore rispetto alla futura piattaforma casalinga di Sony.

Il boss del colosso videoludico statunitense che gestisce Steam ed ha provveduto a lanciare di recente sul mercato l'avventura VR Half-Life Alyx non ha offerto ulteriori chiarimenti sui motivi che lo hanno indotto a considerare come "migliore" Xbox Series X rispetto a PS5, se in termini di pura potenza computazionale e di confronto tra le specifiche o in base a una preferenza personale su elementi come i servizi, il catalogo di esclusive o altro.

Alla richiesta di un approfondimento da parte degli intervistatori, Newell si è infatti limitato a specificare che "non ho alcun interesse e non partecipo a quella gara. Ovviamente, il grosso del nostro lavoro di sviluppo è legato all'ecosistema dei Personal Computer, ma se mi chiedi di scegliere tra le due console nextgen allora ti dico che andrei sicuramente su Xbox".