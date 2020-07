PS5 vs Xbox Series X, da Halo a Spider-Man: il pubblico elegge lo show migliore

L'estate videoludica sta vedendo susseguirsi un ampio numero di eventi, proposti all'interno della cornice del Summer Game Fest, iniziativa promossa da Geoff Keighley, creatore dei The Game Awards, al fine di compensare la cancellazione dell'E3 2020.

Nonostante lo show losangelino non abbia potuto svolgersi a causa delle problematiche sanitarie correlate all'epidemia di Coronavirus, le ultime settimane si sono rivelate dense di appuntamenti e show digitali legate sia a grandi publisher sia all'universo indie. Tra questi, tuttavia, due in particolare si presentano come di particolare importanza in vista del sempre più imminente esordio della next gen: il The Future of Gaming e l'Xbox Games Showcase, organizzati rispettivamente da Sony e Microsoft.

Entrambi gli eventi si sono focalizzati sui giochi in arrivo sugli hardware di nuova generazione, al fine di offrire un primo assaggio delle potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X. Ma quale dei due ha maggiormente convinto il pubblico? Per scoprirlo, può risultate utile dare uno sguardo a un sondaggio proposto da Geoff Keighley, che dal proprio account Twitter ha chiesto all'utenza di assegnare loro un voto. Nel mese di giugno, al termine dell'appuntamento PS5, questi erano gli esiti:

A: 56,3%

B: 30,5%

C: 9%

D: 4,2%

A: 18,9%

B: 30,3%

C: 27,4%

D: 23,4%

Il quesito legato a Xbox Series X , ancora attivo, propone invece al momento i seguenti risultati:Complessivamente, dunque, la community sembra aver preferito i ritmi e gli annunci proposti dairispetto a quelli degli. Certamente la strada verso la next gen è ancora lunga, ma, al momento, quale dei due show avete preferito per ritmi, struttura e contenuti?