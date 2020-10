PS5 vs Xbox Series X: l'interesse negli USA, stato per stato

Una mappa realizzata da Hastings Entertainment mostra l'interesse per PlayStation 5 e Xbox Series X nei singoli stati americani, dato ricavato basandosi su 20.000 Tweet geolocalizzati.

Stando ai dati raccolti, PlayStation 5 conquista 28 stati americani mentre Xbox Series X/S si ferma a 22 territori, c'è da dire però che l'analisi non è particolarmente accurata e possiamo utilizzare questa mappa come indicazione di massima ma certamente non deve essere presa per verità assoluta. La mappa è stata generata come detto analizzando 20.000 post su Twitter e scandagliando gli hashtag #XboxSeriesX, #PS5, #PowerYourDreams e #PlayHasNoLimits, un campione piuttosto limitato e un campo di azione particolarmente ristretto che per ovvi motivi non riescono a fornire un quadro reale della situazione.

Xbox Series X/S inaugureranno la next-gen facendo il loro debutto in USA ed Europa il 10 novembre mentre PlayStation 5 arriverà a breve distanza, il 12 novembre negli Stati Uniti e il 19 dello stesso mese nel nostro continente. Capillarità nella distribuzione (non scontata, con l'emergenza Coronaviris in corso), prezzo e campagna marketing avranno un grosso peso nelle decisioni dei consumatori americani sopratutto in vista di una Holiday Season che si prospetta non troppo brillante proprio a causa della crisi causata dell'epidemia Covid-19.