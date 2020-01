PS5 vs Xbox Series X: Jason Schreier scherza sul logo della console nextgen di Sony

Attraverso le pagine del suo profilo Twitter, Jason Schreier, il celebre giornalista di Kotaku, riprende l'annuncio del logo ufficiale di PlayStation 5 al CES 2020 per scherzare sul nome scelto da Sony e Microsoft per rappresentare le loro prossime console casalinghe.

In risposta a un tweet pubblicato dall'insider Wario64, l'editor di Kotaku si è ricollegato alle notizie provenienti dall'evento di Las Vegas e spiegato in maniera ilare che "sì, ho visto (il reveal del logo di PS5, ndr), è PlayStation Series 5".

La simpatica analogia di Schreier tra i nomi delle console nextgen di Sony e Microsoft, come facilmente prevedibile, ha scatenato l'immediata reazione della community e provocato una polarizzazione dei messaggi condivisi dai fan più agguerriti dell'una o dell'altra piattaforma.

Sempre in merito alla prossima generazione di console, e ai videogiochi che ne andranno a rimpolpare la ludoteca, nei mesi scorsi Jason Schreier ha contribuito a fare luce sui problemi di Anthem riferendo l'intenzione di BioWare di operare una completa revisione del titolo proprio in vista del suo futuro approdo su sistemi nextgen. Nel frattempo, il logo PS5 ha ottenuto tre milioni di like su Instagram e continua a generare un'accesa discussione tra gli appassionati: fateci sapere tra i commenti che cosa ne pensate al riguardo.