PS5 vs Xbox Series X: le line up delle console next gen a confronto!

Se giugno è stato il mese di Sony con l'evento The Future of Gaming, luglio ha invece visto Microsoft protagonista con l'appuntamento Xbox Games Showcase: ma cosa è emerso esattamente dai due show digitali?

Entrambe le vetrine comunicative sono state sfruttare dai due colossi videoludici per presentare al pubblico un primo ventaglio di titoli destinati ad approdare sui rispettivi hardware di futura generazione. La mole di videogiochi, già noti o completamente inediti, protagonista degli showcase si è rivelata essere significativa: per questa ragione, vi proponiamo di seguito un riepilogo delle produzioni al momento confermate per PS5 o Xbox Series S, suddivise per genere di appartenenza.

Sparatutto in Prima Persona

PS5 : Quantum Error;

: Quantum Error; Xbox Series X: Second Extinction; ExoMecha; Crossfire X; Halo: Infinite;

PS5 : Deathloop; Ghostwire: Tokyo; Jett: The Far Shore; Kena: Bridge of Spirits; Spider-Man: Miles Morales; The Pathless; Solar Ash;

: Deathloop; Ghostwire: Tokyo; Jett: The Far Shore; Kena: Bridge of Spirits; Spider-Man: Miles Morales; The Pathless; Solar Ash; Xbox Series X: Yakuza: Like a Dragon; The Gunk; Everwild; Senua's Saga: Hellblade II; Call of the Sea;

PS5 : Demon's Souls; Godfall; Horizon: Forbidden West; Project Athia;

: Demon's Souls; Godfall; Horizon: Forbidden West; Project Athia; Xbox Series X: Echo Generation; Avowed; Fable; The Ascent; Phantasy Star Online 2; Grounded;

PS5 : Returnal;

: Returnal; Xbox Series X: Scorn; The Medium; Warhammer: Dark Tides; S.T.A.L.K.E.R. 2; Hello Neighbor 2; State of Decay 3;

PS5 : Destruction All Stars; Gran Turismo 7;

: Destruction All Stars; Gran Turismo 7; Xbox Series X: Forza Motorsport;

PS5 : Sackboy: A Big Adventure; Ratchet & Clank: Rift Apart; Oddworld: Soulstrom; Bugsmax; Astro's Playroom;

: Sackboy: A Big Adventure; Ratchet & Clank: Rift Apart; Oddworld: Soulstrom; Bugsmax; Astro's Playroom; Xbox Series X: Psychonauts 2;

PS5 : Havenly Bodies; Worms Rumble; Goodbye Volcano High; Little Devil Inside;

: Havenly Bodies; Worms Rumble; Goodbye Volcano High; Little Devil Inside; Xbox Series X: Tell Me Why; As Dusk Falls; Gears: Tactics; Microsoft Flight Simulator;

In chiusura, risulta doveroso specificare che l'elenco riportato potrebbe variare nel corso delle prossime settimane, in particolare al netto di informazioni più specifiche legate alle esclusività temporali di titoli destinati ad ampliare le piattaforme supportate in una fase successiva al lancio. La lista è inoltre con ogni probabilità destinata ad ampliarsi: Microsoft ha ad esempio nuovi annunci Xbox Series X in arrivo ad agosto. Da Sony invece nessuna comunicazione certa al momento, mentre rumor riferiscono di un presunto nuovo State of Play, anche'esso atteso per il prossimo mese.