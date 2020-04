PS5 vs Xbox Series X: Lockhart sarà molto potente nonostante i TeraFlops inferiori?

Secondo quanto riferito dal giornalista di The Verge Tom Warren, Xbox Lockhart sarà una console nextgen molto potente nonostante i TeraFlops inferiori rispetto alle specifiche hardware di PS5 e Xbox Series X.

Il redattore di The Verge si è ricollegato alle ultime discussioni alimentate in rete dal confronto tra il Ray Tracing di PS5 e Xbox Series X, e alle sue precedenti dichiarazioni in tema di illuminazione dinamica in DXR e nextgen, per sottolineare su Twitter come "per un anno ho detto che la CPU e l'SSD saranno le componenti fondamentali per le console di nuova generazione, non il confronto sui TeraFlops. Gli sviluppatori stanno affermando la stessa cosa. Ho anche detto che Xbox Lockhart non comprometterà i giochi nextgen".

A voler dar retta a Warren, quindi, il possibile lancio sul mercato di un modello economico di Xbox nextgen (qualcuno ha detto Xbox Series S?) non costituirebbe un problema per i giochi del futuro. L'autore di The Verge suggerisce quindi che Xbox Lockhart, a dispetto di un sensibile scarto in termini di TeraFlops con PS5 e Series X, sarà in grado di offrire un'esperienza ludica compiutamente nextgen grazie all'utilizzo di una CPU performante (senza citare la GPU su architettura RDNA 2) e di una memoria SSD iperveloce.

Nelle scorse settimane, lo stesso Warren ha spiegato la forma a V del devkit di PlayStation 5 e riferito che, in base alle sue fonti, PS5 avrà una potenza reale di 9 TeraFlops. A questo punto non ci resta che attendere una conferma o una smentita ufficiale su Xbox Series S o Lockhart da parte di Microsoft, magari durante uno degli eventi a tema nextgen vociferati per maggio e giugno in sostituzione dell'E3 2020.