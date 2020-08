PS5 vs Xbox Series X: mettiamo a confronto la line-up dei giochi

Il passaggio generazionale si fa sempre più vicino: mancano pochi mesi ormai al debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X, atteso durante le festività natalizie di quest'anno.

Al momento la proposta di Sony sembra essere quella preferita dai giocatori, quantomeno a giudicare dai sondaggi, ma sappiamo bene che il successo di una o dell'altra dipenderà in larga parte dalla solidità del catalogo dei giochi. Molti titoli sono già stati svelati, pertanto è già possibile orientare la propria scelta. Abbiamo così ben pensato di fornirvi una guida preliminare per aiutarvi nella vostra scelta, mettendo a confronto le offerte ludiche che caratterizzeranno la prossima generazione di console.

Sia Sony che Microsoft hanno un bel po' di frecce al proprio arco. Xbox Series X potrà vantare al lancio un peso massimo del calibro di Halo Infinite, per il quale sono appena stati confermati il multiplayer gratis e a 120 fps, oltre ad altri giochi in arrivo come Fable, Forza Motorsport, State of Decay. Il motto sembra essere "squadra che vince non si cambia" anche per PlayStation 5, che si prepara ad ospitare alcuni dei più grandi eroi PlayStation in Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Per maggiori dettagli potete consultare la nostra guida completa ai giochi PS5 e Xbox Series X e guardare il video confezionato e allegato in apertura di notizia.