PS5 vs Xbox Series X: mettiamo a confronto lo spazio effettivo su SSD

Sia PlayStation 5 che Xbox Series X monteranno un SSD ad alta velocità, anche se in tagli differenti. La prima avrà un'unità da 825 GB, mentre la seconda da 1TB. In entrambi i casi, tuttavia, lo spazio effettivo realmente utilizzabile per l'immagazzinamento dei giochi e dei dati sarà inferiore a quello dichiarato.

Il motivo è molto semplice: come su qualsiasi dispositivo, sull'unità di memoria trovano spazio anche il file system e gli inevitabili dati necessari al funzionamento del sistema operativo. Cosa significa per i giocatori? Nel caso di Xbox Series X, avranno a disposizione 802 GB per stipare i propri giochi, oltre che gli screenshot e le registrazioni video, a fronte di un taglio da 1TB. Su PS5, invece? Per quanto concerne la console di Sony non sono ancora disponibili dati ufficiali, ma stando ad un recente leak il volume utilizzabile corrisponderebbe a 664 GB.

Nell'attesa di scoprire informazioni precise in merito a PlayStation 5 - potrebbero arrivare questa mattina nel corso della presentazione degli streamer giapponesi - abbiamo discusso dell'argomento nel video allegato in cima a questa notizia. Buona visione!