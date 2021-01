PS5 vs Xbox Series X e non solo: benchmark testano l'input lag

A lungo attese e sospirate, le console di nuova generazione sono ormai diffuse tra il pubblico, nonostante i problemi di scorte che interessano sia Sony sia Microsoft.

Si amplia dunque il ventaglio dei test che è possibile condurre sugli hardware, anche grazie ad una crescente selezione di produzioni videoludiche destinate, in maniera esclusiva o meno, a PlayStation 5 e Xbox Series X. In questo contesto, il canale YouTube "NX Gamer" ha deciso di approfondire la performance offerta dalle piattaforme in termini di input lag o latenza dell'input. Per condurre i propri test, l'utente ha scelto di realizzare diversi benchmark, sfruttando alcuni titoli disponibili sia su console next gen sia su PlayStation 4 e Xbox One, così da evidenziare l'evoluzione tecnica del settore. Nello specifico, NX Gamer ha selezionato per l'occasione Assassin's Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, ma non solo. Anche i circuiti sterrati di DiRT 5 sono stati oggetto di analisi, così come Call of Duty: Black Ops Cold War. Per visionare i risultati ottenuti dal content creator, trovate il video di riferimento direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, segnaliamo che Sony ha presentato le finestre di uscita di molti giochi PS5, mentre Bloober Team si prepara al lancio della prossima esclusiva Microsoft con un nuovo video gameplay di The Medium, in arrivo il 28 gennaio 2021 su PC e Xbox Series X|S.