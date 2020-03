PS5 vs Xbox Series X: NotebookCheck riflette sulle differenze prestazionali tra le console

Attingendo alle informazioni snocciolate dai progettisti di Sony e Microsoft con la presentazione delle specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X per scoprirne le reali differenze in termini prestazionali, la redazione di NotebookCheck giunge a una conclusione destinata a far discutere.

"Durante il reveal delle specifiche della nuova PlayStation, Sony ha ampiamente sottolineato che la GPU di PS5 sarebbe stata più 'agile' di quella della concorrenza", esordisce nel suo discorso il giornalista Arjun Krishna Lal prima di entrare nel merito della questione e contestare l'assunto che una maggiore frequenza di clock del chip grafico di PS5 possa in qualche modo compensarne il numero minore di CU rispetto a quelle che compongono la GPU di Xbox Series X (nella fattispecie, 36 contro 52).

Oltre alla questione legata al differente numero di unità computazionali di PS5 e XSX, l'autore di NotebookCheck asserisce che "l'architettura RDNA non si adatta bene alle frequenze di clock elevate. I test di overclocking su di una simile a quella equipaggiata da PS5, ossia la RX 5700 XT hanno rivelato che un aumento delle frequenze del 18%, per portarle a 2,1 GHz, comportano solo un miglioramento del framerate nei videogiochi quantificabile tra il 5 e il 7%. RDNA 2 è un aggiornamento iterativo dell'architettura RDNA di prima generazione, per questo è molto probabile che PS5 si comporti in modo simile: alzare il clock a 2,2 GHz non compenserà magicamente la differenza nell'allocazione hardware di CU tra PS5 e Xbox Series X".

Ad alimentare la discussione tra gli appassionati delle community PlayStation e Xbox è però la conclusione finale a cui giunge l'autore di questa analisi tecnica: "Tutto ciò porta alla conclusione che nei carichi di lavoro abituali, PS5 potrebbe essere del 30% più lenta di Xbox Series X. Non ci aspettiamo che l'SSD più veloce del mondo o il rendering audio dedicato per le singole gocce di pioggia possano compensare questa differenza".

Nei giorni scorsi, anche Jason Schreier è intervenuto sulla questione per affermare che, secondo le fonti da lui citate, PS5 ha un hardware superiore di Xbox Series X. Se volete approfondire ulteriormente l'argomento, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi tecnica delle specifiche di PS5 e uno speciale sull'hardware di Xbox Series X.