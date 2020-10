PS5 vs Xbox Series X, popolarità a confronto: l'analisi su 161 Stati

Con ormai solo poche ultime settimane a separare la community videoludica dal debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X / Xbox Series S, un'interessante ricerca di mercato passa al vaglio la popolarità dei due brand.

Realizzata dalla britannica agenzia SEO di Rise At Seven, quest'ultima ha utilizzato i dati di ricerca di Google e indagini legate alle quote di mercato online per cercare di determinare quali fossero le preferenze del pubblico su base nazionale. Confrontando la domanda di PS5 e Xbox Series X in 161 Stati, il risultato ha visto trionfare la console Sony, che si aggiudica la vittoria in ben 148 Paesi. In molti di questi ultimi, tuttavia, il vantaggio non è eccessivamente ampio e lascia aperta la strada a rimonte: del resto, la next gen non è ancora nemmeno approdata sugli scaffali dei negozi. Di seguito, i risultati per alcune realtà geografiche:

Cina (Xbox) PS: 45.03% Xbox: 54.97%

Nuova Zelanda (Xbox) PS: 48.96% Xbox: 51.04%

USA (Playstation) PS: 56.98% Xbox: 43.02%

Regno Unito (Playstation) PS: 57.28% Xbox: 42.72%

Australia (Playstation) PS: 61.67% Xbox: 38.33%

Romania (Playstation) PS: 66.55% Xbox: 33.45%

Francia (Playstation) PS: 66.71% Xbox: 33.25%

Irlanda (Playstation) PS: 66.79% Xbox: 33.21%

Italia (Playstation) PS: 67.67% Xbox: 32.33%

Polonia (Playstation) PS: 69.87% Xbox: 30.13%

Svezia (Playstation) PS: 71.63% Xbox: 28.37%

Emirati Arabi (Playstation) PS: 72.58% Xbox: 27.15%

Germania (Playstation) PS: 78.34% Xbox: 21.63%

Danimarca (Playstation) PS: 81.24% Xbox: 18.76%

Giappone (Playstation) PS: 98.94% Xbox: 1.05%

In calce, potete trovare un'infografica legata ai risultati emersi dalla ricerca di Rise At Seven. Di recente, Sony ha ribadito di puntare a vendere oltre 100 milioni di PS5 , mentre Microsoft ha ribadito il legame esclusivo tra Xbox Series X e architettura RDNA 2