PS5 vs Xbox Series X: la potenza non conterà sul lungo periodo, per il team di Hellpoint

Il team di Cradle Games è attualmente impegnato nello sviluppo di Hellpoint, souls-like dall'ambientazione fantascientifica. Nel corso di una recente intervista, Marc-André Jutras, della software house, ha avuto modo di discutere anche di next-gen.

Dialogando con la redazione di Gamingbolt, il Technical Director del team ha infatti risposto ad alcune domande legate a PlayStation 5 e Xbox Series X. Nello specifico, affrontando il tema della differenza di potenza bruta che caratterizza i due hardware, Jutras ha adottato un approccio non particolarmente drammatico. Riflettendo sul divario in termini di TeraFlops, il membro di Cradle Games ha infatti evidenziato come, a suo parere, questo fattore non avrà rilevanza eccessiva sul lungo periodo.

"Le precedenti console hanno sempre avuto questo tipo di differenze", ha affermato, aggiungendo: "In particolare, per quanto riguarda le GPU di oggi: come saranno utilizzati quei Teraflops?". Variabili come la scelta di dedicare risorse alla componente audio, piuttosto che a network neurali o, ancora, alla tecnologia del Ray Tracing sarano in verità gli elementi più decisivi.



Approfittando dell'occasione, Gamingbolt ha inoltre domandato al team se Hellpoint uscirà o meno su PS5 e Xbox Series X: Jutras ha affermato che il team ci ha pensato, ma che per ora la priorità è pubblicare il gioco sulle attuali piattaforme. Ricordiamo, infatti, che recentemente Hellpoint è stato posticipato. Attualmente, è però disponibile su PC The Thespian Feast, una missione standalone.