PS5 vs Xbox Series X: quale sarà il prezzo? L'opinione di Forbes

Con l'approssimarsi dell'estate, sia Sony sia Microsoft hanno presentato al pubblico moltissimi nuovi dettagli sulle proprie console next gen, sia in termini di design sia in termini di feature e funzionalità.

Di recente, sono inoltre emerse anche importanti informazioni sul fronte delle line up che caratterizzeranno la softeca di PlayStation 5 e Xbox Series X. Ad oggi, tuttavia, non è stata invece diffuso alcun dettaglio ufficiale in merito a quello che sarà il prezzo di lancio dei nuovi hardware. Sull'argomento, dunque, è al momento possibile elaborare solamente delle pure riflessioni, basate su casistiche precedenti e previsioni di mercato. A proporre la propria interpretazione troviamo anche il giornalista videoludico Paul Tassi, che dalle pagine di Forbes condivide la sua visione. Secondo quest'ultimo, in particolare, sia PS5 sia Xbox Series X saranno proposte al pubblico per un prezzo indicativamente collocato sui $500.



Secondo l'analista, il discorso di Jim Ryan, Presidente di SIE, che ha evidenziato l'importanza del rapporto tra valore e prezzo di PS5 avrebbe reso evidente l'intenzione di non limitare il costo della nuova console a $400, come accaduto per PS4. Considerando la doppia versione di PS5, Paul Tassi ipotizza $550 e $500, rispettivamente per la versione con lettore ottico e per la versione digital only. Sul fronte Microsoft, il giornalista si dichiara scettico sulla possibile esistenza di Xbox Lockheart, ma riferisce di avere fonti che gliene hanno confermato l'esistenza. Di conseguenza, in questo caso ipotizza $400 per la console meno potente e $500 per Xbox Series X.



Paul Tassi esclude che i due colossi possano voler raggiungere cifre pari o superiori a $600, sopratutto in seguito alla crisi legata alla pandemia di Coronavirus. Escluso anche un lancio a $400, che rivelerebbe un'intenzione di vendere gli hardware in perdita. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi: per scoprire le intenzioni di Microsoft e Sony non resta altro da fare che attendere loro comunicazioni.