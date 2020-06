PS5 vs Xbox Series X: qual è la console con il design più bello?

Sia Sony che Microsoft hanno presentato le loro console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel progetta il design dei loro nuovi dispositivi, le due aziende hanno seguito degli approcci completamente differenti tra loro, di conseguenza non si somigliano per niente

Per questo motivo la comunità si è profondamente divisa tra coloro che apprezzano il design minimalista di Xbox Series X, e chi invece quello morbido e futuristico di PlayStation 5. Ma quale dei due può essere considerato "il migliore"? A questa domanda ha provato a dare una risposta il nostro Marco Mottura in una lunga disamina nella quale analizza i tratti distintivi delle due console.

Xbox Series X, con le sue linee squadrate e senza fronzoli, rappresenta il trionfo assoluto della sostanza. Un parallelepipedo di colore scuro per una console contenuta nelle dimensioni che si distingue per il peculiare volume e la sobrietà del design. PS5, invece, non ha alcuna intenzione di passare inosservata, e con un temperamento da primadonna intende porsi come il nuovo che avanza, uno slancio verso il futuro con le sue linee morbide e vive. Per l'analisi approfondita, vi consigliamo di guardare il Video Speciale che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate anche la comparativa tra PS5 e Xbox Series X di Marco Mottura.