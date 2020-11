PS5 vs Xbox Series X, qual è la migliore? Parla il creatore di Detroit Become Human

A pochissimi giorni dall'inizio della nuova generazione di console, in rete continuano a nascere discussioni che mettono a confronto le capacità tecniche delle due contendenti, PlayStation 5 e Xbox Series X. In fondo, anche questo fa parte del gioco.

In una recente intervista concessa a WCFFTech, ha detto la sua anche David Cage, co-fondatore di Quantic Dream e creatore di giochi del calibro di Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human, giochi che tecnicamente, in rapporto alle epoche d'uscita, non hanno da invidiare nulla a nessuno.

Questa la sua analisi: "È sempre difficile confrontare degli hardware, ci sono sempre vantaggi e svantaggi. Non è solo una questione di CPU e frequenza; bisogna considerare la consistenza dei componenti e le possibilità offerte dalle caratteristiche più avanzate. Le CPU delle due console usano lo stesso processore (Xbox Series X è un po' più veloce), la GPU di Xbox Series X pure sembra più potente, visto che è il 16% più veloce di quella di PS5, con una bandwidth superiore del 25%. La velocità di trasferimento dell'SSD è invece il doppio su PS5. Gli shader core di Xbox sono particolarmente adatti al machine learning, il che potrebbe rappresentare un vantaggio nel caso Microsoft dovesse avere successo nell'implementazione di un equivalente di NVIDIA DLSS. Complessivamente, io credo che una semplice analisi mostri un vantaggio per Microsoft, ma l'esperienza mi dice che l'hardware è solo una parte di un'equazione: Sony ha dimostrato in passato di essere in grado di pubblicare giochi più belli da vedere, poiché l'architettura e il software sono solitamente molto consistenti ed efficienti".

Cosa ne pensate delle sue parole? Quale console acquisterete, PlayStation 5 o Xbox Series X?