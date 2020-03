PS5 vs Xbox Series X: sarà il Ray Tracing la principale differenza grafica tra le console?

La presentazione delle specifiche tecniche ufficiali di PS5 e delle componenti hardware di Xbox Series X sembra suggerire un diverso approccio nella gestione della grafica nextgen in Ray Tracing da parte di Sony e Microsoft.

Come sottolineato da tutti gli specialisti e dai giornalisti d'area che hanno analizzato nel dettaglio la doppia scheda tecnica pubblicata dai progettisti di Sony e Microsoft per illustrare le funzionalità e le componenti di PS5 e XSX, in tema di gestione del Ray Tracing c'è un dato che spicca su tutti gli altri ed è quello relativo al numero di unità computazionali delle GPU. Se la nuova PlayStation sarà equipaggiata con 36 CUs da 2.23GHz per 10.28 TeraFlops, la prossima Xbox potrà vantare 52 CUs da 1.825 GHz per 12.155 TeraFlops.



Pur tenendo conto degli enormi sforzi ingegneristici compiuti da Sony per adottare una soluzione custom iperveloce per l'SSD di PS5 e aumentare le prestazioni della componente grafica di PS5 tramite la Frequenza Variabile, il maggior numero di CU della GPU di XSX dovrebbero fare della prossima console Microsoft la piattaforma di riferimento per la gestione del Ray Tracing nei giochi nextgen, e questo sia per quanto riguarda i multipiattaforma che i titoli first party in esclusiva.

Alla luce del confronto tra le specifiche di PS5 e Xbox Series X, e del duplice approccio adottato dai progettisti di Sony e Microsoft, potrebbe quindi prefigurarsi una situazione molto diversa da quella che ha caratterizzato l'attuale generazione di console.

Se i video comparativi tra le versioni PS4 e Xbox One dei giochi multipiattaforma si sono concentrati sulla stabilità del framerate o sulla risoluzione, i raffronti grafici tra i titoli nextgen che gireranno su PS5 e XSX potrebbero quindi focalizzarsi sulla qualità del Ray Tracing o sulla velocità di accesso e di caricamento delle texture che mappano le superfici delle aree a mondo aperto nei titoli free roaming. E voi, cosa ne pensate al riguardo?

Ritenete che la prossima generazione possa aprire un nuovo terreno di scontro tecnologico tra i due colossi americani e giapponesi dell'industria dell'intrattenimento digitale casalingo? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere la nostra analisi tecnica di PS5 e il nostro speciale sull'hardware di Xbox Series X.