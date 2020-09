PS5 vs Xbox Series X e S: dimensioni a confronto nelle specifiche ufficiali

La fine della logorante battaglia comunicativa tra Sony e Microsoft per il reveal della data e del prezzo delle nuove console PlayStation e Xbox ci offre l'occasione per raffrontare le dimensioni di PS5, nella sua duplice versione legata alla presenza o all'assenza del lettore di dischi, con Xbox Series S e X.

Se negli scorsi mesi il confronto sulle dimensioni e sul peso di PlayStation 5 e Xbox Series X è avvenuto in maniera empirica con calcoli basati sulla grandezza dell'ingresso USB frontale o sul tray del lettore di dischi, questa volta le schede tecniche dei due colossi dell'intrattenimento digitale ci aiutano a fare definitivamente chiarezza sullo spazio occupato dalle rispettive console nextgen.

Prendendo spunto dalle specifiche tecniche ufficiali, eccovi allora le dimensioni e il peso di PS5 con disco, PS5 Digital Edition, Xbox Series S e Xbox Series X:

PlayStation 5 con lettore di dischi

Dimensioni: 39 cm x 10,4 cm x 26 cm, esclusa la base d'appoggio

Peso: 4,5 kg

PlayStation 5 Digital Edition

Dimensioni: 39 cm x 9,2 cm x 26 cm, esclusa la base d'appoggio

Peso: 3,9 Kg

Xbox Series X

Dimensioni: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm

Peso: 4,44 Kg

Xbox Series S

Dimensioni: 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm

Peso: 2,90 Kg

Il lancio di PS5 è previsto in Italia per il 19 novembre al prezzo di 399 euro per la Digital Edition e di 499 euro per quella provvista di lettore di dischi. Microsoft ha invece previsto di immettere sul mercato Xbox Series S e X con un lancio globale che avverrà il 10 novembre al prezzo rispettivamente di 299 euro e 499 euro.