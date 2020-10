PS5 vs Xbox Series X/S: due console per due target diversi, secondo una indagine

Stando ad una indagine portata avanti da CivicScience, Sony e Microsoft si stanno rivolgendo a due target molto diversi con PlayStation 5/PS5 Digital e Xbox Series X/S, con l'obiettivo di intercettare fasce di pubblico differenti tra loro.

In generale nel report (stilato tramite una serie di sondaggi rivolti ai consumatori americani) viene evidenziato come i giocatori più giovani e assidui tenderanno a scegliere PlayStation 5 restando fedeli alla continuità con PS3 e PS4, mentre Xbox Series X/S sembrano rivolgersi maggiormente ad un pubblico fidelizzato grazie al Game Pass e a giocatori occasionali che vogliono provare diversi tipi di esperienze a costi contenuti.

In entrambi i casi notiamo come la maggior parte di coloro interessati a PS5 e Xbox Series X/S rientrino nella fascia di reddito entro i 50.000 dollari l'anno, a seguire in ordine le fasce tra i 50 e i 100.000 dollari l'anno, tra 100 e 150.000 e infine la fascia oltre i 150.000 dollari, con quest'ultima che accorda la maggior parte delle proprie preferenze a Xbox Series X/S (20% contro il 14% di PS5).

Infine, l'indice di gradimento che passa dal 43% di Xbox Series X/S e il 57% di PS5 a gennaio 2020 al 58% di PS5 e 42% di Xbox a settembre 2020, non è chiaro però se questi dati tengano conto o meno dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.