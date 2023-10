PS5 vs Xbox Series X/S: in Francia non c'è storia, Sony domina

Secondo un report pubblicato dalla società di analisi Ludostrie, in Francia PlayStation 5 dominerebbe sulla rivale Xbox Series X/S, con vendite pari a 9:1 a vantaggio della console Sony. Questo vuol dire che per ogni PS5 venduta in Francia, viene venduta di contro una sola console Xbox.

Il 2023 viene descritto da Ludostrie come "catastrofico" per Microsoft, per quanto riguarda le vendite hardware nel nostro continente, lo scorso anno il rapporto di console vendute in Europa era pari a 80/20 a vantaggio di PlayStation 5, ma nel corso dei mesi la situazione per Microsoft sembra essere peggiorata e ora si parla di "un rapporto vicinissimo al 90/10" con le console Xbox che fanno registrare vendite in calo a settembre 2023, al contrario PlayStation 5 vende molto bene, grazie anche agli sconti applicati da Sony durante l'estate.

In Nord America la situazione sembra andare meglio per Xbox, dove il boost di Starfield ha effettivamente aiutato a vendere console, ma in ogni caso Xbox Series X/S hanno quote di mercato in calo rispetto a Xbox One.

Al momento le console Xbox Series X/S vendute dal novembre 2020 dovrebbero essere poco più di 20 milioni, con PlayStation 5 che ha invece superato quota 40 milioni di unità distribuite.