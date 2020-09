PS5 vs Xbox Series X/S vs Nintendo Switch: dimensioni a confronto

Finalmente ufficializzate le giornate di debutto delle console di prossima generazione e le caratteristiche tecniche dei nuovi hardware, la community realizza i primi confronti legati alle dimensioni delle console future ed esistenti.

Nello specifico, l'utente Twitter "Keisa Wada" ha assemblato alcune interessanti immagini, che ci consentono di farci una prima idea di quello che sarà il volume di spazio occupato dalle console di prossima generazione. L'appassionato ha infatti rielaborato le dimensioni dichiarate di PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X per confezionare i confronti che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Per offrire un metro di paragone più efficace, l'utente ha collocato le console next gen accanto a Nintendo Switch, inserendo il tutto in un contesto domestico presumibilmente simile a quello dei salotti di milioni di videogiocatori. Per una panoramica completa, le console vengono mostrate sia in posizione verticale sia in posizione orizzontale. Avete già pensato a dove collocare le future console di casa Sony e Microsoft?



Ricordiamo che di recente è stato possibile visionare le prime foto dal vivo di PlayStation 5, che hanno consentito di dare uno sguardo più attento alla console. In seguito, hanno trovato spazio anche scatti del DualSense, del cavo di alimentazione e di altre componenti della console Sony di prossima generazione.