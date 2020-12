PS5 vs Xbox Series X tra scalper e mercato dell'usato, un fenomeno in crescita

Gli scalper stanno guadagnando milioni di dollari con PS5 e Xbox Series X/S e questo fenomeno non sembra destinato a finire, almeno stando ai dati diffusi da Daniel Ahmad, che parla di un business in continua crescita.

Nel mese di novembre apparentemente sono state vendute 33.000 PlayStation 5 su eBay ad un prezzo medio di 937 dollari per la versione Digital e 1.021 dollari per la versione standard, dunque più del doppio rispetto al prezzo di listino, con profitti per circa 19 milioni di dollari. Sono circa 30.000 invece le console Xbox vendute dai bagarini con un prezzo medio di 865 dollari per Xbox Series X e 469 dollari per Xbox Series S, con profitti per circa dieci milioni di dollari.

Ai dati legati ad eBay si aggiungono le vendite su StockX, piattaforma nata per il reselling di sneakers e abbigliamento streetwear e poi diventata un marketplace vero e proprio anche per i prodotti tech. Secondo quanto dichiarato, PS5 starebbe generando su StockX vendite doppio rispetto a Xbox Series X/S con circa 60.000 console totali vendute, da notare come PS5 abbia un prezzo medio di 900 dollari mentre Xbox Series X viene venduta a resell ad un prezzo medio di 730 dollari. Di queste 60.000 unità il 62% sarebbero PS5 e PS5 Digital mentre il 38% Xbox Series X/S.

Una situazione, secondo StockX, destinata a continuare almeno per tutta la stagione natalizia, fino a quando Sony e Microsoft non renderanno disponibili nuove scorte nei negozi.