PS5 vs Xbox Series X: Sony debole sul marketing? Aspettiamo le vendite

Sony non ha annunciato sostanzialmente nessun nuovo dettaglio su PS5 durante l'ultima conference call per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, non rivelando neanche le aspettative di vendita per l'anno fiscale in corso. Questo però non vuol dire che la compagnia non abbia fiducia nelle potenzialità di PlayStation 5.

Intervistato brevemente da Takashi Mochizuki, il CFO di Sony Corporation Kenichiro Yoshida si è espresso sul successo di PS5 e sullo scontro con Xbox Series X. Ecco lo scambio di opinioni tra le due parti in causa:

Domanda: "alcuni pensano che Xbox stia lavorando meglio per quanto riguarda il marketing e la produzione. Come giudica il lavoro del team PlayStation in questo senso?"

Risposta: "ogni mossa è frutto di attente strategie, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Successo o fallimento? Aspetterei di conoscere le vendite di PS5 prima di giudicare in tal senso."

E' vero che in questa fase di comunicazione Microsoft sembra essere più aggressiva rispetto alla casa giapponese ma la partita è ovviamente ancora tutta da giocare. Sony ha annunciato recentemente l'apertura della nuova etichetta PlayStation Studios per le esclusive PS5 e altre novità sono certamente in arrivo nelle prossime settimane, con la presentazione di PlayStation 5 apparentemente prevista per l'inizio di giugno, sebbene questa voce non sia stata confermata.