PS5 vs Xbox Series X: Sony registra il maggior numero di like sui social

Questa settimana Sony ha presentato il logo di PS5, e nonostante non sia stato subito apprezzato da tutti, il risultato in termini di like è stato fenomenale. In molti infatti hanno scherzato sul fatto che fosse troppo simile a quello di PS4, e che in generale Sony non si sia sforzata molto.

Lo stesso Jason Schreier ha ironizzato sul logo di PS5, chiamandola "PlayStation Series 5". Ciò nonostante però, la risposta sui social è stata altissima, e praticamente per tutta la settimana non si è quasi parlato d'altro, per cui la strategia comunicativa di Sony parrebbe aver fatto centro ancora una volta.

Oltretutto, visto che da adesso all'uscita delle due console (e anche oltre), i paragoni tra PlayStation 5 e Xbox Series X si sprecheranno, si può dire che la prima sfida ufficiale della next-gen tra Sony e Microsoft, l'abbia vinta il colosso giapponese.

Per quanto riguarda i loghi di PS5 e Xbox Series X infatti, i numeri sono impietosi e danno un netto vantaggio in termini di "like" a Sony: il logo di PS5 ha raccolto 5.1 milioni di like su Instagram ed il numero sembra continuare a crescere (solo due giorni fa i like al logo di PS5 erano 3 milioni), mentre Xbox Series X si è attestata su meno di 450.000 like.

Insomma, non sarà sicuramente indice della bontà di una console rispetto all'altra, e ci saranno ancora tantissime "sfide" da disputare, ma in questo momento l'ammiraglia Sony che ci guiderà nella next-gen sembra avere un netto vantaggio di popolarità rispetto alla "collega" di Microsoft.