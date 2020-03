PS5 vs Xbox Series X: l'SSD è più importante della potenza secondo uno sviluppatore

Jason Nuyens, co-fondatore di Breakfall, è intervenuto sul forum di ResetERA per esprimere il suo parere riguardo l'importanza dell'unità SSD su PlayStation 5 e Xbox Series X, secondo molti developer uno dei punti di forza delle nuove piattaforme.

"Come ho detto molte volte, il supporto SSD rappresenta una vera svolta su console. Un disco veloce è assolutamente quello che voglio e sacrificherei la potenza della GPU per averlo. Più veloce è... meglio è! L'unità SSD di Xbox Series X sembra veloce ma non so se mi farà sognare, quello di PlayStation 5 invece sembra sia così veloce da farmi immaginare come sarebbe progettare giochi senza doversi scontrare con i colli di bottiglia. Adoro quando un nuovo hardware mi permette di abbattere le frontiere."

Secondo Jason Nuyens si tratterà insomma di una caratteristica importante per gli sviluppatori, che potranno così dare sfogo alla propria creatività senza doversi porre limitazioni tecniche dovute agli HDD. Molti sperano che il supporto SSD possa permettere agli sviluppatori di ottimizzare i giochi e ridurre le dimensioni degli stessi, diventati nel corso degli anni sempre più affamati di spazio libero su hard disk.

