PS5 vs Xbox Series X: per Tom's Guide la console Sony è già in vantaggio

C'è grande attesa per l'arrivo nei negozi delle console di prossima generazione Sony e Microsoft e alcune aziende stanno provando a comprendere quale delle due riuscirà a piazzare più unità nel periodo di lancio. Stando a quanto dichiarato da Tom's Guide, al momento PlayStation 5 sarebbe in vantaggio su Xbox Series X.

Secondo il celebre portale, il vantaggio della console next-gen Sony sarebbe dovuto al semplice fatto che il sito ufficiale di PS5 ha avuto un picco di visitatori superiore rispetto a quello di Xbox Series X. Dai dati pubblicati da SimilarWeb sappiamo infatti che il picco massimo di utenti registrato da Sony è stato di 892.000, invece quello di Microsoft è di "soli" 776.200 in occasione dell'apertura dei preorder della console. In ogni caso questi dati non sono sufficienti a stabilire quale delle due console sia realmente in vantaggio, soprattutto se si considera che entrambe le macchine sono ormai andate esaurite ovunque ed è impossibile ad oggi riuscire a prenotare una delle due per riceverla al day one, a meno che non si ripieghi su una Xbox Series S.

Molto più concreto è invece il recente sondaggio che mostra chi preferisce PlayStation 5 o Xbox Series X, il quale lascia emergere alcuni dati decisamente interessanti.