PS5 vs Xbox Series X: vendite e dati a confronto, Microsoft ha problemi con l'hardware?

I risultati dell'ultimo trimestre sono stati positivi per Microsoft sul fronte dei servizi, le vendite hardware però continuano a calare, al contrario quelle di PlayStation continuano ad aumentare. E per quanto riguarda Sony, crescono anche i numeri legati ai servizi.

Prendendo in esame l'ultimo trimestre, ovvero il periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2023, notiamo come Xbox registri -30% per le vendite hardware (YoY Year on Year, ovvero rispetto allo stesso periodo del 2022), i servizi crescono del 3% mentre gli incassi della divisione gaming di Microsoft calano in totale del 4%.

Nel medesimo trimestre, Sony invece registra vendite hardware in aumento del 248% su base annuale, i servizi registrano +14% mentre gli incassi della divisione PlayStation chiudono con un +61%. La divisione Xbox in ogni caso registra il suo secondo miglior terzo trimestre di sempre, numeri quindi, quelli di Microsoft, che non devono essere letti in maniera necessariamente negativa.

E' chiaro però che sul fronte hardware Sony ha avuto una bella spinta con i continui restock di PS5 avvenuti da gennaio, avendo apparentemente superato i problemi di produzione e distribuzione che hanno caratterizzato i primi due anni di vita della console. L'aumento delle vendite hardware ha portato anche a una crescita dei numeri legati ai servizi di Sony, anche se PlayStation Plus ha smesso di crescere, non avendo guadagnato nuovi abbonati nel giro di dodici mesi.

Sappiamo che il business Xbox non si regge solamente (anzi) sulle vendite hardware e queste rappresentano solamente un tassello della strategia della casa di Redmond, tuttavia Microsoft sta fronteggiando un momento particolarmente delicato per quanto riguarda la percezione del brand Xbox da parte dei consumatori.