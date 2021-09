PS5: Western Digital conferma la compatibilità degli SSD della serie SN850

Con l'arrivo del firmware di PS5 che introduce il supporto agli SSD M.2, sono sempre più numerose le aziende produttrici di memorie aggiuntive che effettuano dei test interni per certificare la compatibilità tra i loro dispositivi e la console di ultima generazione Sony. L'ultima ad aver effettuato delle verifiche in tal senso è Western Digital.

Attraverso un comunicato stampa, l'azienda ha confermato in via ufficiale che tutti i prodotti appartenenti alla serie WD_BLACK SN850 NVMe sono perfettamente compatibili con PlayStation 5 e possono essere quindi installati all'interno dell'apposito vano della console per ampliare lo spazio disponibile per l'installazione di giochi/app o per salvare videoclip e screenshot. Le memorie sono vendute nei tagli da 500GB, 1TB e 2TB e sono compatibili con PS5 esclusivamente quelle dotate di dissipatore di calore. L'azienda ha inoltre specificato che per poter sfruttare gli SSD della serie SN850 è fondamentale disporre di una console Sony con firmware 21.02-04.00.00 o superiore.

