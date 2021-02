PS5 in Wi-Fi: come impostare la connessione a internet

PlayStation 5 può essere connessa alla rete tramite cavo Ethernet oppure ovviamente in Wi-Fi, ma qual è la procedura corretta per configurare e impostare la connessione Wi-Fi su PS5? Ecco la guida per risolvere i problemi di connettività.

La prima cosa da fare è accedere al menu impostazioni di PlayStation 5 e da qui selezionare in ordine le voci Rete, Impostazioni e Imposta Connessione Internet. Nel giro di pochi secondi vedrete su schermo i punti di accesso Wireless salvati e rilevati, selezionate quello di vostro interesse e se la connessione è protetta inserite la password di accesso Wi-Fi. Fatto, se tutto è andato a buon fine la vostra PlayStation 5 sarà connessa a internet.

In caso di connessione protetta da password un lucchetto farà la sua comparsa vicino al nome della rete, evidenziando così sin da subito la presenza di un sistema di protezione. La password WPA, WPA2 o WEP può essere recuperate genericamente sul retro del router o contattando l'amministratore della rete in caso di parola chiave personalizzata.

Tramite il menu Impostazioni Avanzate potrete modificare vari parametri come Indirizzo IP, Nome Host, DHCP, DNS, MTU e Proxy, vi consigliamo tuttavia di non cambiare i valori predefiniti se non avete esperienza nella configurazione di reti internet.