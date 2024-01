PS5 x Atarashii Gakko: FF7 Remake, Rise of the Ronin e Foamstars nel folle spot giapponese

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole la community PlayStation con l'annuncio ufficiale dello State of Play di fine gennaio, la macchina promozionale di Sony si allea con il gruppo idol Atarashii Gakko per dare vita a un nuovo spot di PS5 davvero 'spumeggiante'.

La nuova iniziativa promozionale appena lanciata in madrepatria da Sony Interactive Entertainment coinvolge uno dei gruppi idol femminili più famosi del Giappone per immergere la community nelle esperienze interattive dei videogiochi già disponibili o in procinto di approdare su PlayStation 5.

Sulle note del brano "Born to be free!!!", le cantanti e performer delle Atarashii Gakko si cimentano in una vera e propria battaglia per emulare le gesta dei protagonisti di titoli come Like a Dragon Infinite Wealth, Foamstars, Final Fantasy 7 Rebirth e Rise of the Ronin, con tanto di folla che osserva in visibilio le gesta delle proprie beniamine durante un fittizio concerto a tema PlayStation.

Come per (quasi) tutti gli altri spot videoludici giapponesi, anche in questi caso sarà estremamente difficile assisterne alla messa in onda su siti, social e TV occidentali: poco male, dato che possiamo sempre tuffarci nella spumeggiante follia di questa campagna pubblicitaria ammirando il trailer che campeggia a inizio articolo. Prima di lasciarvi allo spot nipponico di PS5, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sui nostri desideri proibiti per i giochi protagonisti dello State of Play che si terrà dalle ore 23:00 italiane di domani, mercoledì 31 gennaio.