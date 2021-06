PS5 x Balenciaga: avete risparmiato sulla console? Potete investire in moda!

Mentre i vertici Sony prevedono vendite stellari per PS5 nei prossimi 2 anni, la compagnia nipponica annuncia una collaborazione con la nota marca di abbigliamento Balenciaga.

Da una partnership tra i due marchi nasce una felpa celebrativa dedicata al lancio di PlayStation 5. L'indumento, realizzato in cotone, si presenta di colore nero, con logo ufficiale di PS5 stampato sul fronte e sul retro. La felpa con cappuccio riporta inoltre la data del 12 novembre 2020, appuntamento che ha segnato il debutto dell'hardware di nuova generazione a livello globale. Presentata nel corso dell'evento di reveal della collezione autunnale 2021, la felpa Balenciaga si mostra nelle immagini che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Dettaglio curioso, il capo dedicato a PlayStation 5 è proposto al pubblico al prezzo di listino di 665 euro, una circostanza che rende di fatto la felpa Balenciaga più costosa della stessa console Sony, sia nella versione Standard sia nella versione Digital priva di lettore ottico. L'aspetto economico non sembra però aver scoraggiato gli acquirenti: proposta in taglia XS, S e M, l'indumento risulta già esaurito nella taglia Media. Che a fronte della continua scarsità di scorte di PlayStation 5 parte dell'utenza abbia deciso di investire i risparmi in moda?