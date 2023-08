PS5 x DualSense Edge: la coppia domina il mercato USA di giugno

Mentre si continua a discutere della possibile architettura di PlayStation 5 Pro, l'ecosistema console di casa Sony conquista il mercato statunitense, dominando le classifiche di vendita.

Stando ai dati raccolti da Mat Piscatella, noto analista di NPD, il mese di giugno 2023 avrebbe infatti visto PlayStation 5 conquistarsi il titolo di hardware più venduto negli USA. La console ha occupato il primo gradino della classifica sia per quanto riguarda il numero di unità vendute sia in termini di volume di introiti in dollari. Un successo importante, che ha portato la spesa in hardware PlayStation a raggiungere un nuovo picco estivo negli USA dal giugno 2008, mentre il numero di unità vendute non era più stato così elevato nel mese dal giugno 2010.



Oltreoceano cresce anche la spesa relativa al segmento accessori, con un aumento del 14% rispetto al medesimo periodo del 2022 e un volume d'affari pari a 214 milioni di dollari. In questo quadro, nella top 4 degli accessori più venduti negli USA - in termini di entrate - nel giugno 2023, troviamo sia DualSense sia DualSense Edge, con quest'ultimo in vetta alle classifiche.



In vista delle nuove uscite videoludiche per PlayStation 5 in programma ad agosto, il panorama si fa decisamente positivo per Sony America.