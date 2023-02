PS5 x Hogwarts Legacy, gli scalper colpiscono i DualSense: prezzi folli su Ebay

A sole poche ore di distanza dalla messa in vendita a sorpresa su PlayStation Direct, il DualSense a tema Hogwarts Legacy risultava completamente esaurito, con le scorte disponibili volatilizzatesi rapidamente in Gran Bretagna e USA.

Nonostante il vincolo legato all'acquisto di massimo un controller per account, tuttavia, sembra che molti esemplari del pad siano finiti nelle mani degli speculatori. Il probabile intervento di scalper organizzati era già emerso in occasione dell'apertura dei preordini del DualSense. Il processo aveva infatti visto molti videogiocatori lamentarsi di malfunzionamenti di PlayStation Direct e dell'impossibilità di portare a termine gli acquisti sul portale.

A confermare i sospetti dei consumatori, ci ha pensato ora la comparsa del DualSense a tema Hogwarts Legacy sul mercato secondario. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, su Ebay è possibile trovare l'hardware in vendita a prezzi doppi. Commercializzato a 79,99 dollari su PlayStation Direct, il pad è ora proposto sul portale a cifre comprese tra i 150 e i 180 dollari.



L'impatto degli speculatori sul mercato videoludico si è di recente ridotto, grazie all'immissione di nuove scorte di console next gen. Dopo una lunga assenza e distribuzioni irregolari, PS5 è ora disponibile anche su Amazon Italia, con un afflusso piuttosto regolare di nuove unità.