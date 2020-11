PS5 x SNIPES: presentata la nuova collezione a tema PlayStation

Dopo la presentazione della linea PlayStation di Travis Scott, i vertici di Sony annunciano una nuova collaborazione tra l'universo del gaming e il mondo dell'abbigliamento.

Protagonista dell'iniziativa è SNIPERS, marchio di moda specializzato in street style, che propone al pubblico una nuova "PlayStation Collection". A comporre quest'ultima è una selezione di 17 prodotti rigorosamente unisex, che spaziano da scarpe a felpe e T-Shirt, il tutto intessuto di loghi legati al colosso videoludico. Sony ha annunciato la nuova collaborazione per festeggiare con la community il recente debutto dell'attesa PlayStation 5 sul mercato, già avvenuto in diversi Paesi ed atteso per il 19 novembre nel resto del mondo, Italia inclusa. A presentare la PlayStation Collection a firma di SNIPERS ci ha pensato un apposito trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: che cosa ve ne pare?



Con le scorte di PlayStation 5 ancora molto contenute e i preordini della console esauriti a tempo di record in moltissimi Paesi, i mercati internazionali sono attualmente in attesa di conferme legate all'arrivo di nuove forniture. Nel frattempo, gli appassionati più fortunati che sono già riusciti ad acquistare la console next-gen hanno avuto modo di testare la line up di lancio di PlayStation 5.