PS5 e Xbox Game Pass, parla Jim Ryan: è un modello insostenibile per Sony

Nel corso dell'ultimo evento dedicato a PlayStation 5, i vertici di Sony hanno presentato, piuttosto a sorpresa, una speciale line-up di titoli denominata PlayStation Plus Collection.

Quest'ultima raccoglie al suo interno molti giochi First Party e alcuni titoli Terze Parti, andando a comporre un'offerta di produzioni che risulteranno accessibili agli abbonati PlayStation Plus attivi su PlayStation 5. Si tratta dunque di un servizio completamente differente da Xbox Game Pass, ma che diversi osservatori hanno interpretato come un possibile passo in direzione di un avvicinamento a Microsoft.

Come già fatto in passato, tuttavia, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ha negato con fermezza l'interesse della compagnia nel creare un equivalente di Xbox Game Pass. "Per noi avere un catalogo di giochi non è qualcosa che definisce una piattaforma. [...] non abbiamo intenzione di intraprendere la strada dell'inserimento di titoli appena pubblicati in un sistema di abbonamento. Lo sviluppo di questi giochi costano molti milioni di dollari, ben oltre i 100 milioni. Semplicemente non troviamo che sia sostenibile".



Se non avete avuto modo di seguire l'appuntamento in diretta, sulle pagine di Everyeye trovate un riepilogo di tutti gli annunci dell'evento PS5, che ha visto, tra gli altri, il reveal di Final Fantasy XVI e di Hogwarts Legacy, action RPG ambientato nel mondo di Harry Potter.