PS5 e Xbox Scarlett: per Activision, la next-gen vetrina per le sue 'esperienze esclusive'

Come ormai confermato ufficialmente sia da Sony sia da Microsoft, gli ultimi mesi del 2020 vedranno l'esordio ufficiale delle console di nuova generazione.

A questo importante evento manca approssimativamente un anno e non sorprende dunque che alcuni dei grandi attori del mercato videoludico inizino a condividere alcune considerazioni in merito. Tra questi ultimi troviamo Activision Blizzard, i cui vertici hanno recentemente offerto alcune dichiarazioni relative al futuro arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Nel corso di un recente meeting finanziario, Coddy Johnson, COO della compagnia, si è espresso sull'argomento.

Nel suo intervento, il dirigente ha evidenziato come diversi grandi franchise della compagnia, come ad esempio Call of Duty, siano attualmente legati a piattaforme multiple: non solo console, dunque, ma anche PC e dispositivi mobile. Ad oggi, ha evidenziato il COO, il settore delle console costituisce circa un terzo del mercato del mercato complessivo di Activision Blizzard. L'approssimarsi del debutto della next-gen, prosegue Johnson, viene comunque interpretato dalla compagnia come "un'opportunità per continuare a presentare le nostre esperienze esclusive".



Il COO ha inoltre confermato che, dopo il lancio di COD Mobile, che nel corso della settimana di debutto ha potuto contare su ben cento milioni di download, arriveranno in futuro ulteriori giochi Activision per smartphone e tablet.