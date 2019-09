PS5 e Xbox Scarlett: potenza,memoria, sempre online?Aspettative di uno sviluppatore NHL 20

La condivisione da parte di Sony e Microsoft di alcuni primi dettagli sulle caratteristiche delle proprie console next-gen ha aperto la strada ad un ampio numero di considerazioni da parte dei membri dell'industria videoludica.

Tra questi troviamo anche William Ho, sviluppatore che ha contribuito alla realizzazione di NHL 20 presso gli studi di Electronic Arts Canada. Quest'ultimo è stato infatti recentemente protagonista di un'intervista ai microfoni di Electric Playground Network. Durante la chiacchierata, l'intervistatore ha domandato ad Ho di condividere le proprie aspettative su quelle che potrebbero essere le caratteristiche delle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

"[...] Abbiamo alcune idee in merito, vedete, penso che qualcosa a cui ho fatto riferimento in precedenza sia come possiamo permettere alle persone di avere le proprie esperienze personali ovunque lo desiderino? - ha dichiarato lo sviluppatore - Ritengo sia qualcosa che probabilmente la next-gen faciliterà: maggiore potenza, più memoria, sempre connesse online, tempi di caricamento incredibilmente brevi [...]". Insomma, diversi gli elementi citati da William Ho, che conclude con uno "Staremo a vedere".



Ho non è certamente il primo sviluppatore ad esprimersi sulla questione: Tim Ash (BoxFrog Games( ha ad esempio discusso delle potenzialità dell'SSD, mentre Lucas Rowe (Red Blue Games) ha evidenziato l'importanza della GPU. Per scoprire cosa hanno effettivamente in serbo Microsoft e Sony, tuttavia, non ci resta che attendere che i due colossi videoludici decidano di offrire al pubblico ulteriori dettagli ufficiali sulle proprie nuove piattaforme.