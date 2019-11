PS5 e Xbox Scarlett: AMD sta concentrando le proprie energie sulle console next-gen

Intervistata dai colleghi di VentureBeat, l'amministratrice delegata di AMD, Lisa Su, ha delineato il futuro del colosso tecnologico in funzione dell'arrivo a fine 2020 di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, due console che saranno equipaggiate con schede video e processori della famiglia AMD con CPU Zen 2 e GPU Navi.

Discutendo del coinvolgimento della casa di Sunnyvale ai progetti delle console next-gen di Sony e Microsoft, la donna che ricopre la massima carica dirigenziale di AMD ha spiegato che "il business delle console è un ottimo affare per noi e siamo molto felici di far parte delle console di prossima generazione di Sony e Microsoft che arriveranno nel 2020. Al momento stiamo attraversando una fase di transizione, la maggior parte delle nostre energie si è rivolta alle nuove console".

Dietro alla solida partnership siglata da AMD con Sony e Microsoft, così come all'alleanza con Google per equipaggiare i server di Stadia con le proprie GPU, c'è la ferma volontà del colosso dell'hi-tech californiano di porre le schede video Radeon in una posizione dominante rispetto alle GPU NVIDIA della serie GeForce. A confermarlo è la stessa Lisa Su quando afferma che "vogliamo che le soluzioni grafiche basate su Radeon siano ovunque. Quando diciamo 'ovunque', intendiamo nei data center, nei videogiochi, nei PC, nelle console e nei dispositivi mobile, in quest'ultimo caso grazie anche alla sinergia con Samsung che ci permetterà di ottimizzare le nostre soluzioni grafiche per applicazioni a basso consumo".

Il lancio di PS5 e Xbox Scarlett dovrebbe avvenire nel corso delle vacanze natalizie del 2020, ad un prezzo che, con ogni probabilità, sarà annunciato solo pochi mesi prima dell'effettiva commercializzazione.