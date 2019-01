PS5 e Xbox Scarlett con giochi su cartuccia, secondo l'autore di Hellpoint

Dopo essersi espresso sulle ipotetiche dimensioni della memoria RAM (e VRAM) di PS5 e Xbox Scarlett, il direttore tecnico di Hellpoint Marc-André Jutras ha spiegato ai colleghi di GamingBolt cosa ne pensa dei rumor riguardanti l'assenza di un lettore di dischi nelle console next-gen di Sony e Microsoft.

"Penso che ne produrrano una versione discless", spiega lo sviluppatore con una lunga esperienza tra le fila di Activision e Ubisoft, aggiungendo però che "per la prossima generazione le console avranno ancora un lettore di dischi. Non tutti hanno internet, e anche avendocelo non tutti hanno abbastanza larghezza di banda per scaricare 80Gb di dati, già adesso i videogiochi hanno delle dimensioni insostenibili per molti che non riescono a stare dietro a questo genere di download e alle continue patch".

La soluzione a questo problema, spiega Jutras, potrebbe risiedere nel ritorno alle cartucce: "Alcuni giochi potrebbero essere venduti su cartucce o un qualche altro tipo di supporto USB. Dal punto di vista degli sviluppatori sarebbe di grande aiuto sapere di dover riversare i dati su una cartuccia piuttosto invece che su un supporto ottico. Comprimere tutti i dati di un gioco moderno su un Blu-ray non è semplice, richiede del tempo ed è una procedura che va fatta nel modo corretto, mentre effettuare il flash dell'immagine di un gioco su una chiaveta USB o su un supporto simile è molto più facile e veloce".

Il passaggio alle cartucce, per chi si appresta a lanciare le sue nuove console come Sony e Microsoft, potrebbe avere anche dei vantaggi di tipo economico, spiega Jutras ricordandoci che "Nintendo Switch è uscita quasi due anni fa, come passa il tempo! Ma se guardi a come si è evoluta la tecnologia in così poco tempo, è pazzesco pensare a come sia aumentata la capacità dei supporti di memorizzazione negli ultimi due anni".