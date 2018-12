PS5 e Xbox Scarlett avranno 8 o 12GB di RAM secondo l'autore di Hellpoint

Il direttore tecnico di Hellpoint ed ex dipendente di Activision e Ubisoft, Marc-André Jutras, si concede ai microfoni di GamingBolt per aprire una finestra sulla next-gen e offrire il suo punto di vista sulle ipotetiche caratteristiche hardware di PS5 e Xbox Scarlett.

Forte dei quindici anni di esperienza maturati nell'industria videoludica ricoprendo i ruoli più disparati, Jutras preferisce non dare credito ai rumor che vedrebbero Sony e Microsoft intenzionate a lanciare due sistemi con una potenza computazionale talmente elevata e con quantitativo di memoria RAM tale da garantire nativamente i 60fps e la risoluzione 4K.

In base ai suoi trascorsi, infatti, Jutras ritiene estremamente improbabile un simile scenario: "Non penso che vedremo console con 16GB di RAM nella prossima generazione, la maggior parte dei giochi non utilizza tutta questa RAM dopotutto. Credo piuttosto che i sistemi next-gen possano avere dagli 8 ai 12GB di memoria RAM e processori con una buona quantità di core come Ryzen 2600 o qualcosa del genere".

L'unico elemento hardware su cui i progettisti delle future piattaforme da gioco di Sony e Microsoft non scenderanno a compromessi, secondo l'autore di Hellpoint, "sarà la VRAM, che è il grande collo di bottiglia se si vogliono buoni giochi 4K perchè il buffer dei frame 4K occupa davvero molto spazio. [...] In un simile scenario, non avrà molto senso avere una memoria RAM condivisa come avviene attualmente su PS4. Per questo, non mi sorprenderebbe sapere che PS5 avrà 8GB di RAM e 8GB di VRAM".

In una recente intervista concessa sempre ai giornalisti di GamingBolt, lo stesso Jutras si è augurato che le future console di Sony e Microsoft siano dotate sin dal lancio della funzione di retrocompatibilità con la ludoteca di Xbox One e PS4.