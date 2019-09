PS5 e Xbox Scarlett?Caricamenti più rapidi e miglior frame rate per il team di Ghostrunner

Il futuro del gaming su console si appresta a manifestarsi nella forma dell'attesissima next-gen: ma cosa offriranno le nuove ammiraglie di casa Sony e Microsoft?

Sull'argomento è recentemente intervenuto il team di One More Level, software house che ha recentemente presentato il gameplay di Ghostrunner, progetto videoludico di stampo action caratterizzato da un'ambientazione cyberpunk. Intervistati dalla redazione di Gaming Bolt, gli sviluppatori dello studio hanno offerto la propria visione su quelle che saranno le potenzialità di PlayStation 5 e Project Scarlett.

Per quanto riguarda la prima, One More Level si è concentrata su quali miglioramenti saranno apportati dall'utilizzo di un nuovo SSD. Quest'ultimo, secondo il team, "aiuterà sicuramente a caricare livelli in maniera più rapida". Discutendo della futura Xbox Scarlett, invece, la software house ha sottolineato l'importanza della memoria di tipo GDDR6. Secondo gli autori di Ghostrunner, quest'ultima garantirà migliori performance sul fronte del frame rate: la componente, hanno dichiarato, "aiuterà sicuramente a generare i frame in maniera più rapida". Previsioni sicuramente interessanti, che includono dunque aspettative relative a tempi di caricamento ridotti e migliori frame rate rispetto alla generazione di console attuale.



Ad ora, Sony non si è sbottonata sul reciso periodo di lancio di PlayStation 5, mentre Microsoft ha già messo in chiaro che Project Scarlett arriverà a fine 2020.