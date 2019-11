PS5 e Xbox Scarlett: CD Projekt parla di grafica, VR e multiplayer next-gen

Dopo aver confermato che Cyberpunk 2077 è quasi pronto, i vertici di CD Projekt aprono una finestra sulla next-gen per illustrare le potenziali migliorie grafiche e contenutistiche a cui assisteremo alla fine del prossimo anno con il lancio di PS5 e Xbox Scarlett.

Nel documento che accompagna l'ultimo report finanziario, i rappresentanti della software house polacca ci tengono a informare i propri investitori (e tutti gli appassionati di videogiochi) che "certo, sappiamo già cosa ci attende dietro l'angolo e cosa accadrà con le future console PlayStation e Xbox. Stiamo osservando il tutto da vicino e si potrebbe desumere che a un certo punto del prossimo anno annunceremo qualcosa per la prossima generazione, tuttavia al momento non possiamo essere molto specifici su ciò che accadrà".

Entrando nel merito della questione, le alte sfere di CD Projekt hanno fornito il proprio punto di vista sulle prospettive future dell'industria videoludica e sugli interventi compiuti dall'azienda per prepararsi all'arrivo della prossima generazione di piattaforme casalinghe, dichiarando come "i nostri giochi sono sempre all'avanguardia della tecnologia, girano sempre meglio su PC perciò siamo pronti (o quasi pronti) per delle specifiche più elevate. Quanto al multiplayer, stiamo sperimentando e controllando diverse opzioni e possibilità legate alle future console. Adotteremo comunque la medesima politica nei confronti dei giocatori, con una monetizzazione saggia e incentrata su di un buon rapporto qualità-prezzo".

In relazione all'annuncio di Half Life Alyx, infine, i vertici di CD Projekt ritengono che questo genere di titoli potrebbe contribuire all'espansione del settore dei videogiochi in realtà virtuale, anche in funzione dell'arrivo delle console next-gen a fine 2020. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, invece, bisognerà attendere "solo" fino al 16 aprile del 2020 per poter tuffarci nel GDR sci-fi degli autori di The Witcher 3 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.