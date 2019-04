PS5 e Xbox Scarlett costeranno di più a causa dei dazi europei?

Nonostante le rassicurazioni di Mark Cerny sul prezzo di PS5, la guerra commerciale scatenata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe indurre i Paesi dell'Unione Europea ad applicare dei dazi su diversi prodotti importati dagli USA, ivi comprese le console.

La Commissione Europea, infatti, ha già stilato un elenco preliminare dei prodotti americani su cui applicare dei dazi come possibile contromisura per le aggressive mosse commerciali compiute dall'Amministrazione Trump nell'eterna disputa tra USA e Cina e, per ultima, tra Airbus e Boeing.

L'elenco che la commissione UE ha deciso di sottoporre a consultazione pubblica fino al prossimo 31 maggio comprende beni per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari: tra i prodotti statunitensi su cui potrebbero essere applicati nuovi dazi europei sulle importazioni dal mercato americano vengono espressamente citate le "video game consoles and machines".

Qualora venissero applicati, questi dazi comporterebbero un immediato aumento di prezzo di console e prodotti videoludici provenienti dagli USA, comprese ovviamente Xbox Scarlett, Xbox One e, indirettamente, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, sia nel suo modello attualmente in commercio che in quello Lite suggerito dagli ultimi rumor e dalle ipotesi degli analisti di settore.