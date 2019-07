PS5 e Xbox Scarlett devono prendere esempio dall'unicità di Switch, per Inti Creates

Manca un anno al debutto della prossima generazione di console, e come ben sapete nell'ambiente non si parla d'altro. Sony e Microsoft ci hanno già fornito un'idea dell'incredibile potenza con la quale avremo a che fare, ma la maggior parte dei dettagli su PS5 e Xbox Scarlett sono ancora ignoti.

Non stupisce affatto, quindi, che oltre ai giocatori anche gli addetti ai lavori vogliano dire la propria sulla questione. Takuya Aizu, presidente di Inti Creates (studio giapponese responsabile di Mega Man 9 e 10, Mighty No. 9, Gal*Gun), nel corso di un'intervista con VGC ha affermato che PlayStation 5 e Xbox Scarlett dovrebbero prendere esempio dall'unicità di Nintendo Switch, che "che fa delle cose che nessun sistema è in grado di fare". Per il presidente i nuovi sistemi "avranno bisogno di offrire un esperienza che i giocatori potranno vivere solamente possedendoli". Ha poi chiuso affermando: "Io credo che, specialmente con il precedente che Nintendo Switch ha stabilito, che l'unicità è più importante che mai, adesso".

Cosa ne pensate delle sue parole? Anche voi credete che PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero offrire qualcosa di unico e distintivo, oltre alla potenza bruta? Intanto, in questi giorni abbiamo saputo che, dopo aver saltato l'E3 2019, Sony parteciperà alla Gamescom e al Tokyo Game Show: che stia finalmente per giungere il momento di saperne di più su PS5?