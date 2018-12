PS5 e Xbox Scarlett: ex Ubisoft e Activision si augura che entrambe siano retrocompatibili

PlayStation 5 e Xbox Scarlett permetteranno di accedere all'intero catalogo delle piattaforme precedenti? Al momento ovviamente non ci sono dettagli a riguardo ma sono in molti a sperare che questo desiderio possa diventare realtà, tra cui lo sviluppatore Marc-André Jutras.

Jutras ha lavorato per Ubisoft ed Activision ed attualmente sta sviluppando Hellpoint: dopo aver espresso il suo parere riguardo allo streaming dei giochi, il developer ha parlato anche di retrocompatibilità, augurandosi che questa sia una caratteristica base di PS5 e Xbox Scarlett: "Preferisco avere un software capace di emulare tutti i giochi di una console, anche con bug e glitch grafici, anzichè un OS che dia accesso a 50 giochi con solo tre o quattro titoli giocabili poichè gli altri sono in attesa di approvazione...."

Lo sviluppatore cita l'esempio di Wii U, pienamente compatibile con i giochi Wii: "Non mi piace il fatto che Switch non sia compatibile con il catalogo delle ultime due piattaforme Nintendo, quando Nintendo ha lanciato Wii U tutti i giochi Wii funzionavano perfettamente, dovrebbe essere questo il modo giusto di approcciarsi alla questione. Mi auguro che la prossima generazione hardware abbia grandi esclusive ma anche che Sony e Microsoft comprendano la necessità di poter riprodurre senza problemi tutti i software in proprio possesso, così da non creare traumi agli utenti."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con le parole di Marc-André Jutras?